Die Autobahn 14 ist nach einem Unfall seit Montagnachmittag voll gesperrt. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei MDR SACHSEN-ANHALT am späten Nachmittag sagte, ist zwischen Magdeburg-Stadtfeld und Wanzleben in Fahrtrichtung Dresden ein Laster in Flammen aufgegangen. Aktuell sei die Feuerwehr im Einsatz.