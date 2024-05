In seinem Vortrag ging es um Zulassung, wissenschaftliche Studien über Nebenwirkungen und Haftungsfragen. Den Vortrag konterte Richter Krogull mit der Bemerkung: "Gehört heißt nicht gleich erhört".

"Wir haben heute gehört", so die Einschätzung von Klägeranwalt Tobias Ulbrich, "dass das Gericht sich wohl der Auffassung anderer Gerichte anschließen wird, die der Meinung sind, die Zulassungsbehörde hat immer Recht und dass daraus ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis des Impfstoffs abzuleiten sei. Mit anderen Worten: Weil die Zulassungsbehörde das so sieht, muss das Gericht nicht mehr prüfen".

Nach der zweiten Impfung mit dem Präparat von Biontech im Sommer 2021 habe er Probleme bekommen, die fünf Monate später mit einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung) und einem Myokardinfarkt ihren Höhepunkt hatten. Seinen Arzt habe er noch auf dem OP-Tisch gefragt, ob ein Zusammenhang mit der Impfung bestehen könne. Der Arzt habe ihm geraten, den Fall an das Paul-Ehrlich-Institut zu melden. Das habe er getan, aber keine Antwort erhalten.

Die Anwältinnen von Biontech überzeugt das alles nicht. Der Kläger sei in einem Alter, in dem man mit gesundheitlichen Problemen wie einem Herzinfarkt rechnen müsse. Der Zusammenhang zwischen Impfung und Erkrankung sei nicht ausreichend nachgewiesen.

"Der Richter wies in seiner vorläufigen Einschätzung darauf hin, dass der Kläger nachweisen müsse, dass die Krankheit durch den Impfstoff ausgelöst wurde und machte ihm keine Aussicht auf Erfolg", so Gerichtssprecher Christian Löffler. "Beide Seiten haben ihre Argumente ausgetauscht; das Gericht wird diese Argumente bewerten und will im Juli zu einer Entscheidung kommen".