Bauarbeiten Umleitung: Kreuzung am City Carré in Magdeburg am Wochenende gesperrt

Am Wochenende wird die Kreuzung am City Carré in Magdeburg wegen Bauarbeiten gesperrt. Autos und Straßenbahnen können die Kreuzung von Freitagabend bis Montag nicht mehr passieren.