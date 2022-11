Für die Reportage "Meister, Macher, Magdeburg – die Sportstadt und ihre Helden" hat ihn und seine Familie ein MDR-Kamerateam an genau so einem perfekten Tag begleitet. Dass Fußballer und Handballer innerhalb von nur wenigen Stunden ihre Spiele bestreiten, kommt eher selten vor. Matthias Fiebig stellt das vor viele Herausforderungen, denn das bedeutet zunächst Stress, wenn auch positiven.

Passende Trikots sind ein Muss

Familie Fiebig beim Fußball – Astrid Fiebigs Fan-Trikot zeigt zusätzlich die Handball-Farben grün-rot. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Der Tag ist eng getaktet: Zu Hause fertig machen, zum Stadion gehen, die Freunde treffen, ein Bierchen zur Einstimmung und und und. Seine Frau Astrid hat sich eigens für solche Tage ein T-Shirt machen lassen, welches sowohl in blau-weiß, als auch in grün-rot erstrahlt.



Mit dem Fanclub "Die Sudenburger" besuchen alle vier Fiebigs die Spiele beider Vereine. Die Begeisterung für den Sport in Magdeburg ist ein Teil des Familienlebens geworden und auch die Söhne Max und Marius ziehen voll mit.

Wir sind der einzige Fanclub Magdeburgs, der sowohl die Fuß-, aber auch die Handballer anfeuert. Wir brennen für den Sport in unserer Heimatstadt – das ist unser Leben! Sport-Fan Matthias Fiebig

Ein Keller voller Fan-Artikel

Die unglaublichen Dimensionen des Fan-Daseins der Familie Fiebig werden im Keller des Wohnhauses in Magdeburg-Sudenburg deutlich. Hier hängen hunderte Wimpel, Schals und alte Teller mit den Emblemen von FCM und SCM. Hier lagert auch das Zeitungsarchiv von Vater Matthias. Der sammelt seit vielen Jahrzehnten Tausende Artikel über den Magdeburger Sport.

Böse Zungen behaupten, wir hätten das Haus nur gebaut, damit die Wimpel und Teller auch einen schönen Platz kriegen. Das alles hat klein angefangen zu DDR-Zeiten und dann, wenn Leute einen gekannt haben, dann hat man auch von anderen Leuten etwas bekommen. Matthias Fiebig, Magdeburger Sport-Fan

Matthias Fiebig in seinem Element: in der Arena. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Seit Mitte der 1980er-Jahre sind Matthias und Astrid gemeinsam mit dem Fanclub auf Tour. Sie fahren auch viel zu Auswärtsspielen – nehmen mit, was geht. Der Buchhalter und die Krankenschwester schaufeln sich ihre Abende und Wochenenden frei, um beim FCM und SCM auf der Tribüne oder direkt am Spielfeldrand dabei sein zu können. Meist an ihrer Seite sind die beiden Söhne Marius und Max. Ihre Eltern lebten ihnen vor, was es heißt, ein begeisterter Sportfan zu sein.

Eine ganze Stadt im Fan-Modus

Zweites WM-Gold und der ganze Stolz des SCM: Florian Wellbrock in Budapest. Bildrechte: dpa Und damit steht Familie Fiebig in Magdeburg keineswegs alleine da. Zu Tausenden pilgern Magdeburger Sport-Anhänger zu den Spielen des 1. FC Magdeburg oder zum SC Magdeburg in die Arenen. Die beiden Vereine kann man getrost als Leuchttürme des Sport in Magdeburg und ganz Sachsen-Anhalt ansehen. Dabei hat die Elbestadt sportlich noch weit mehr zu bieten: Rund um Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock wurde in den vergangenen Jahren eines der besten Schwimmteams der Welt aufgebaut. Oder wie es der Trainer der SCM-Handballer Bennet Wiegert sagt: "Wir haben mit Florian Wellbrock einen der weltbesten Schwimmer bei uns in der Stadt – Florian startet für grün-rot, den SC Magdeburg!"