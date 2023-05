Der Unfall hatte sich nach Angaben der Polizei am 4. Mail gegen 20:45 Uhr am neu eröffneten City-Tunnel in der Innenstadt ereignet. Der Mann war auf die Kupplung der Straßenbahn geklettert, um mitzufahren. In einer Kurve verlor er jedoch aus ungeklärter Ursache den Halt und geriet unter das Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, starb der Fußgänger noch an der Unfallstelle.