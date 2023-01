Kaum soll die Baustelle am Citytunnel in Magdeburg im Frühjahr Geschichte sein, folgt bald die nächste Großbaustelle in der Landeshauptstadt: Ab Anfang April soll für drei Jahre am Magdeburger Ring gebaut werden. Nach Angaben der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MBV) entsteht in direkter Nähe die Trasse für eine Schnellstraßenbahn.