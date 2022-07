Bis voraussichtlich Sommer 2023 dicht: die Strombrücke in Magdeburg Bildrechte: MDR/Frank Rugullis

Grund für die Verkehrseinschränkung sind Sanierungsarbeiten an der maroden Brücke sowie der geplante Anschluss an die neue Elbbrücke, den sogenannten Strombrückenzug. Die Sperrung der Strombrücke werde voraussichtlich 13 Monate, also bis Sommer 2023 dauern, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Ausnahme für Fußgänger und Radfahrende soll während dieser gesamten Zeit gültig bleiben.