In Magdeburg verschwinden eckige Tatrabahnen nach 34 Jahren aus dem Stadtbild. Wie die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) mitteilten, werden die letzten Bahnen mit der Bezeichnung T6A2 bis Ende März außer Dienst gestellt. Dann wäre eine grundlegende Inspektion fällig, die aufgrund des Alters und der schlechten Ersatzteilversorgung aber nicht mehr wirtschaftlich sei.

Am Sonntag, den 28. Januar, soll es den Angaben zufolge zwischen 13:30 Uhr und 16 Uhr Sonderfahrten vom Museumsdepot Sudenburg in der Halberstädter Straße aus geben. Ein Triebwagen und ein Beiwagen würden außerdem in den historischen Fahrzeugbestand übernommen. Unklar sei aber noch, ob der Zug fahrfähig oder lediglich als Ausstellungsobjekt erhalten werden könne.