Dass es Lösungen für die Taubenschwärme in Magdeburg geben muss, weiß auch der Magdeburger Stadtrat. Allen voran am Bahnhof, am Alten Markt, am Maritim-Hotel und in der Leiterstraße leben derzeit große Schwärme. Viele Magdeburger sind davon genervt, weil die Tauben Krach und Dreck machen und um Futter betteln. Einige haben auch Angst davor, dass die Tauben Infektionen verbreiten.