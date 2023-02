Am 8. Februar 1997 wird der Magdeburger Punk Frank Böttcher von Rechtsextremen getötet.

Er stirbt an mehreren Messerstichen und einem Schädelbasisbruch.

Es gibt einen Gedenkstein, dessen Tafel bereits mehrfach entwendet wurde.

In Magdeburg ist am Mittwoch dem vor 26 Jahren getöteten Jugendlichen Frank Böttcher gedacht worden. Er wurde am 8. Februar 1997 von Neonazis getötet.

Täter zählte zur rechtsextremen Szene

Ein anderer Jugendlicher hatte Böttcher am frühen Morgen an einer Straßenbahnhaltestelle angegriffen. Böttcher hatte sieben Stichverletzungen und einem Schädelbasisbruch, als er am frühen Morgen an der Haltestelle gefunden wurde. Er starb am selben Tag an den Verletzungen.

Der Angreifer war ebenso wie Frank Böttcher zum Zeitpunkt 17 Jahre alt. Der Täter wurde vom Landgericht Magdeburg wegen Totschlags verurteilt. Er zählte zur rechtsextremen Szene.