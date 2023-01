Halle nicht das einzige Beispiel

Es ist zunächst nicht einfach, die Inhalte auf den einschlägigen Plattformen zu finden. Mick Prinz sagt: "Rechtsextreme versuchen, ihre Inhalte möglichst verdeckt einzustellen." So findet man die Inhalte des Halle-Attentats nur, wenn man um die Ecke gedacht danach sucht: "Offensichtliche Suchbegriffe wie Halle oder Attentat vermeiden die Ersteller", so Mick Prinz. Jedoch gibt es in der Szene Schlagworte, die ein Auffinden erleichtern.

In anderen Fällen werden die Inhalte via Link in Communitys der rechten Szene geteilt, so dass interessierte Spieler direkt darauf zugreifen können. So finden sich unter anderem auch Varianten online, die es ermöglichen, das Attentat von Buffalo nachzuspielen. Hier hatte ein 18-Jähriger mit rassistischem Hintergrund zehn Menschen erschossen.

Über die Spieleplattform Roblox Roblox ist eine kostenlose Online-Spieleplattform, die es ermöglicht, eigene Spiele zu erstellen und so anderen zum Zocken zur Verfügung zu stellen. Das alles findet eigentlich in einer Art kindlich-buntem Comic-Look statt.



Was als eine kreative Möglichkeit im Bereich der Spieleentwicklung gedacht ist, haben sich auch rechtsextreme Communitys zu eigen gemacht und unter anderem das Halle-Attentat mit eigenen Grafiken nachgebaut. Solche Spiele verschwinden nur von der Plattform, wenn Personen sie melden – was in diesem Fall scheinbar noch nicht gemacht wurde. Denn das das Attentat noch spielbar ist.

Plattformen filtern Inhalte kaum

Der Grund, warum sich die Inhalte auf den Plattformen tummeln: Es gibt kaum Mechanismen gegen rechte Inhalte. Gaming-Experte Mick Prinz sagt, jeder kann in selbsterstellten Karten und Spielen Symbole und Flaggen, die von rechtsextremen verwendet werden sowie deren Texte und Bilder einstellen. "Allein die Tatsache, dass die Plattformen rechte Spielernamen zulassen, zeigt wie wenig sich die Portale um diese Inhalte kümmern. Gibt man in der Namenssuche "Hitler" ein, bekommt man auf Steam 28.000 Treffer. Nicht jeder davon ist rechtsextrem, aber einen Filter gibt es nicht." Hier würde sich Prinz wünschen, dass Portale und Politik mehr regulierend eingreifen und es den Erstellern der Inhalte schwerer machen.



Er fügt als weiteren Hinweis hinzu: Spiele mit Waffen, wie Ego-Shooter, sind nicht generell schlimm oder rechtsextrem. Sondern die bereits vorhandene Ideologie in den Köpfen der spielenden Personen und die Propaganda der rechten Szene, die diese Spiele für sich missbrauchen, sind das Problem. Dementsprechend ist es auch nicht möglich, alle Spiele mit Waffen einfach so zu verbieten.