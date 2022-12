Etwa 770 Personen waren laut Verfassungsschutzbericht 2021 in Thüringen der "Reichsbürger"- und "Selbstverwalter"-Szene zuzurechnen. Deren geschichtsrevisionistischen Auffassungen münden den Angaben zufolge oftmals in gewaltsamen Widerstand. Der Verfassungsschutzbericht verwies auf die jüngsten Razzien in der Reichsbürgerszene. Auch in Thüringen gab es Durchsuchungen und Verhaftungen.