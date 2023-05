Aus dem Rektorat hieß es am Sonntag, nach intensiven Gesprächen habe man sich mit den Besetzern darauf geeinigt, den Diskurs ab sofort außerhalb des besetzten Hörsaals fortzuführen und konkrete Formate zu planen. Bereits am Montag soll es direkte Gespräche geben. Am Mittwoch will sich die Hochschulleitung an einer Podiumsdiskussion des Kollektivs beteiligen.

Forderungen: Mehr Klimaschutz, mehr Bafög

End Fossil: Occupy fordert, dass Sachsen-Anhalt bis 2030 klimaneutral wird. Zudem verlangen die Aktivisten eine Angleichung des Bafögs an die Inflation und eine flächendeckende Ausfinanzierung der Hochschulen.

Uni-Rektor Jens Strackeljan kündigte nach Ende der Besetzung an, die Bemühungen um einen den Bedürfnissen an Lehre und Forschung ausgerichteten Klimaschutz deutlich verstärken zu wollen. Bis Ende 2023 will die Uni demnach eine Klimaschutzstrategie verabschieden, die darauf zielt, die CO2-Ausstoß bis 2030 deutlich zu senken.

Uni will Fahrplan für Klimaneutralität

Einen Zeitpunkt festzulegen, wann die Hochschule komplett klimaneutral sein wird, hält Strackeljahn demnach für schwierig und verweist auf rechtliche Vorgaben aber auch auf Laborkapazitäten der Magdeburger Universität. 2030 solle dennoch als wichtiges Datum zur Erreichung angestrebt werden. Das Kollektiv kann sich in den Prozess einbringen.

Hochschulen erarbeiten Strategie, um klimaneutral zu werden Gemeinsam klimaneutral werden – das haben sich fünf große Bildungseinrichtungen Anfang dieses Jahres vorgenommen. Zu ihnen zählt auch die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Sie will gemeinsam mit anderen in den kommenden drei Jahren einen Plan erarbeiten, wie sie klimaneutral werden kann. Unter anderem sollen Emmissionen reduziert werden.