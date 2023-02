Investition des Batterieherstellers Tesvolt baut Standort Wittenberg aus

Tesvolt in Wittenberg ist ein auf Batterien spezialisiertes Unternehmen, das in den vergangenen Monaten immer wieder Rekordumsätze gemacht hat. Nun will Tesvolt eine neue Fabrik im Stadtteil Apollensdorf bauen. Es sollen mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen.