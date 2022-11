Am Stiftungsgymnasium ist das Fach Glück bereits seit dem Schuljahr 2021/22 Teil der Stundenpläne der Klassen 5 bis 9. Noten gibt es in dem Fach nicht. Auch in der Oberstufe wird versucht, das Thema im Lehrplan einzuflechten. Das sei einzigartig im Raum Magdeburg, so die Stiftungsakademie. Lehrerin Susanne Marth sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es gehe darum, Kindern zu vermitteln, was gut für sie ist. "Wir wollen die Kinder in den Schulen auf das Leben vorbereiten", erklärt Ausbilderin Anette Berger.