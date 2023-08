Sanierung Brücke am Wasserfall in Magdeburg übers Wochenende gesperrt

Hauptinhalt

Am Cracauer Wehr in Magdeburg wird die Brücke saniert. Dafür wird der Übergang am Stadtpark am Freitag für mehrere Tage gesperrt. Sie ist vom Pilz befallen. Die Wasserfallbrücke bekommt neue Gehwegbohlen.