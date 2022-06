Das Geld werde über das Programm der Artensofortförderung bereitgestellt. Allein in Sachsen-Anhalt gebe es 1.560 Tier- und Pflanzenarten, die inzwischen akut vom Aussterben bedroht seien. Das seien 7,3 Prozent aller im Land nachgewiesenen Arten.

Dr. Marten Winter vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Leipzig macht dafür vor allem die intensive Land-Nutzung und die Flächenversiegelung verantwortlich, wie er MDR WISSEN erklärte. Insbesondere Amphibien litten darunter, dass viele der Lebensräume, viele Feuchträume, viele Flächen verschwinden und intensiver in die landwirtschaftliche Nutzung eingehen würden.

Die zunehmende Trockenheit gebietet, in diesem Jahr verstärkt Projekte zu fördern, bei denen es um den Schutz heimischer Gewässer und deren Umgebung als Biotop gehe, kündigte Willingmann an. Auch die urbane Natur solle stärker in den Mittelpunkt gerückt werden.