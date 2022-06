Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg bewertet die Wasserentnahmeverbote, die derzeit in einigen Orten in Sachsen-Anhalt gelten, als sinnvollen Schritt zum Schutz der Gewässer. Am Donnerstag war neben anderen Landkreisen auch im Kreis Anhalt-Bitterfeld wegen der anhaltenden Trockenheit verboten worden, Wasser aus Flüssen und Seen zu pumpen.