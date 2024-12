Bildrechte: ZDF

Alina und Rabia seien "Vorbilder für ihre Generation", heißt es im Einspieler über die Arbeit der Abiturientinnen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach zuvor in ihrer Laudatio von beispielhaftem Engagement: "So zeigt ihr, was es heißt, Erinnerungen wach zu halten."



Bei der Spendengala, die live im ZDF ausgestrahlt wurde, kamen Spenden in Höhe von 23.627.158 Euro zusammen. 2,79 Millionen Menschen schauten zu. "Ein Herz für Kinder" ist ein schon seit Jahrzehnten dauerndes Hilfsprojekt der "Bild"-Zeitung, bei dem jährlich Millionensummen für Kinderhilfsprojekte gespendet werden.