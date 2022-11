In Aschersleben wird am Donnerstag an den Mord an der 14-jährigen Josefine erinnert. Sie war im November vergangenen Jahres zunächst als vermisst gemeldet und am 10. November 2021 tot aufgefunden worden. Nach Beobachtungen von MDR SACHSEN-ANHALT sind in den vergangenen Tagen schon vor dem Jahrestag wieder Lichter auf dem Holzmarkt in der Innenstadt aufgestellt worden, um an die Jugendliche zu erinnern.