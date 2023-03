Die Bauarbeiten im Gewerbegebiet von Bernburg gehen in großen Schritten voran. Erste Logistikhallen sind in Teilen schon erkennbar. Roswitha Heiland von Avnet sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass man beim Zeitplan absolut im Soll liege. Es stehen bereits sogenannte Komplextrennwände, die als Brandschutzwände dienen. Außerdem werden an anderer Stelle zwischen riesige Säulen Betonfertigteile eingefügt, sodass man schnell vorankomme, so die Managerin.