Insgesamt sollen rund 225 Millionen Euro in das Verteilzentrum investiert werden. Später sollen dort Chips für Endkunden programmiert und verteilt werden. Ausschlaggebend für den Standort seien vor allem die zentrale Lage in Europa sowie die verkehrsgünstige Anbindung an den Flughafen Leipzig-Halle gewesen. Wirtschaftsminister Sven Schulze begrüßt die Ansiedlung des Unternehmens.

Dass mit Avnet ein weiteres, weltweit tätiges Unternehmen in unsere Region kommt, macht uns Sachsen-Anhalter stolz und sorgt in der gesamten heimischen Industrie erneut für Aufwind. Im Herzen Deutschlands gelegen ist unser Bundesland ein attraktiver Standort für Unternehmen aus aller Welt.

Die Inbetriebnahme ist schrittweise für 2024 geplant. Aktuell laufe der Testbetrieb, im Sommer 2025 soll offiziell eröffnet werden. Ein konkreter Termin stünde aus, das hänge auch an den Mangern, die aus den USA dafür anreisen müssten. Der lange Testbetrieb sei nötig, weil in der Logistik alles zeitkritisch sei und man sich verspätete Lieferungen nicht leisten könne.

Später sollen täglich bis zu 19.000 Pakete an die über 30.000 Kunden weltweit ausgeliefert werden. Avnets größter Kunde ist der Chiphersteller Infineon, der auch ein Werk in Dresden betreibt. Weltweit beschäftigt Avnet 14.000 Menschen an 125 Standorten. Bernburg wird der dritte Sitz in Europa neben Werken in Bayern und Belgien.