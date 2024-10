Die Polizei fahndet nach einem 45-Jährigen, der aus dem Maßregelvollzug in Bernburg geflohen ist. Den Angaben nach wird der Mann bereits seit Anfang Oktober vermisst. Er war aus dem Probewohnen des Vollzugs verschwunden, hieß es.

Der nun gesuchte Mann verbüßt den Angaben nach seit Anfang 2022 eine Freiheitsstrafe wegen schweren Raubes, räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung. Laut Personenbeschreibung ist er 1,92 Meter groß und gut 130 Kilo schwer. Der Gesuchte trägt eine Glatze und ist an den Armen tätowiert.

Laut Polizei hat der 45-Jährige soziale Kontakte nach Aschersleben und könnte dort untergetaucht sein. Die Ermittler bitten darum, nicht selbst an den Mann heranzutreten, sondern umgehend die Polizei zu informieren.

Kontakt zur Polizei Wer den Gesuchten sieht oder Hinweise zu dem Fall hat, kann sich an das Polizeirevier Salzlandkreis – unter 03471-3790 – oder jede andere Dienststelle wenden.

Ein Maßregelvollzug kümmert sich, im Gegensatz zum Strafvollzug, um Menschen, die gesondert therapiert werden müssen. Das ist etwa dann der Fall, wenn eine Tat im Zusammenhang mit Suchtmitteln stand. Und es muss davon ausgegangen werden, dass eine Therapie Aussicht auf Erfolg hat, also erneute Straftaten verhindert werden können. Genau auf diese Aufgaben ist der Maßregelvollzug in Bernburg ausgelegt. Nach Angaben der Anstalt gibt es dort 179 Plätze.

Ausbruch und Flucht aus einem Vollzug sind an sich in Deutschland nicht strafbar, da der Drang nach Freiheit grundgesetzlich geschützt ist. Strafbar sind hingegen sogenannte Begleittaten, wie beispielsweise Sachbeschädigung. Sanktionen sind für eine Flucht dennoch zu erwarten, wenn beispielsweise Lockerungen wieder gestrichen oder Besuchsrechte eingeschränkt werden.

In der Vergangenheit waren immer wieder Gefangene aus dem Maßregelvollzug in Bernburg verschwunden – so im März 2024 oder Dezember 2023.