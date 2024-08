Bildrechte: MDR/Michel Holzberger

Bei einer Kontrolle Anfang der Woche war laut Polizei fast jeder dritte Verkehrsteilnehmer zu schnell. Sprecher Marco Kopitz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, von den 141 kontrollierten Fahrzeugen hätten sich 50 nicht an das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gehalten. Das schnellste sei mit 53 km/h unterwegs gewesen.



Kopitz kündigte weitere Kontrollen an. "Wir wollen kein Geld abzocken, das ist präventiv." Die Verkehrsteilnehmer müssten verstehen, dass die Anwohner gerade jetzt im Sommer ihre Fenster nachts offen haben. Und wenn man sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte, sei auch der Geräuschpegel höher. Das würden die Anwohner bemängeln. Nun denke man darüber nach, neben den bereits vorhandenen Schildern auch blinkende Hinweistafeln aufzustellen.