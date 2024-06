Ein Neumitglied ist die Stadt Klötze in der Altmark in Sachsen-Anhalt. Bürgermeister Alexander Kleine erklärt, wo er den Verkehr auf Klötzes Straßen sicherer machen möchte: "Wir hätten gerne, dass an gewissen Schwerpunkten, wie zum Beispiel Kitas, aber auch Haltestellen, Spielplätzen oder unser Besucherzentrum am Waldbad und Tierpark, eben auch möglich ist, dass wir das Tempo drosseln können. Dass wir selbst entscheiden können, wo die Tempo-30-Zonen auch Sinn ergeben. Deshalb haben wir uns eben auch dieser Initiative aufgrund eines Antrages im Stadtrat angeschlossen."