Der gewaltsame Tod einer 14-Jährigen in Aschersleben wird knapp anderthalb Jahre nach einem Urteil in dem Fall noch einmal neu aufgerollt. Wie der Sprecher des Landgerichts Magdeburg, Christian Löffler, MDR SACHSEN-ANHALT am Montagnachmittag sagte, liegt seinem Haus eine weitere Anklage der Staatsanwaltschaft vor. Diese richte sich gegen eine andere Person als den im August 2022 verurteilten Täter. Ob es sich um einen Mittäter, einen Helfer oder einen Anstifter handelt, ließ Löffler offen.