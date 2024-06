Er bringt neuen Schwung in den Chor: Rainer Schild, 25 Jahre alt. Der Roßlauer hat vor gut einem halben Jahr die künstlerische Leitung übernommen: "Wir sind in der Region der am längsten bestehende Männerchor; dass ich diese Ehre habe, macht mich unheimlich stolz", sagt Schild.

Ein junger Mann, schlank, mit Brille und Kinnbart. Seit vier Jahren Mitglied im Chor, schwingt er nun den Taktstock vorn. "Ich komme mit den Männern gut klar, da habe ich bei der Anfrage nicht lange überlegt", sagt der studierte Musiklehrer, der in Roßlau geboren ist und die Tradition des Chores fortführen will.

"Es ist ein toller Klang", findet der junge Roßlauer, der immer wieder unterbricht und korrigiert. Nett im Ton, aber unnachgiebig. Auch beim nächsten Stück, das geprobt werden soll. "Alt wie ein Baum", der Hit der Puhdys, verlangt dem traditionsreichen Sängerkreis alles ab. "Nicht Jey Jey, sondern YEAH, YEAH", Chorleiter Schild verlangt mehr Spannung und Pep im Refrain. "Alle meine Träume, Yeah – so ist es gut", lobt der 25-Jährige. "Chor ist harte Arbeit, es ist mühselig neue Lieder einzustudieren, aber am Ende wird man mit dem Klang belohnt", weiß der künstlerische Leiter des Männerchors.

So nehmen ihm die Roßlauer Sänger nicht übel, dass sie auch Kleinigkeiten mehrfach wiederholen. "Wir sind froh und glücklich, einen solchen Chorleiter gefunden zu haben, nachdem sein Vorgänger aus Altersgründen kürzer treten wollte", sagt Andreas Engelmann. Er ist der Vorsitzende des Roßlauer Männerchors. 190 Jahre besteht das Ensemble. "Darauf sind wir unheimlich stolz, der Männerchor ist aus Roßlau nicht wegzudenken", so der Vereinschef.

Ein Ritterschlag für den Männerchor, der aktuell jedoch Nachwuchssorgen hat. "Die meisten Sänger sind schon über 50 Jahre dabei, Jüngere haben wenig Interesse", beklagt Engelmann. Dabei bereite Singen in der Gemeinschaft viel Freude, sagt der Vorsitzende: "Und Beifall nach einem Auftritt fühlt sich toll an."

Über Applaus freut sich auch Rainer Schild. Und der Chorleiter will das Publikum auch in Zukunft mit Qualität begeistern. In der Probe erklingt "Abschied vom Walde". Sogleich beginnen die Augen der Roßlauer Sänger zu glänzen. "Das Stück von Felix Mendelssohn Bartholdy ist eigentlich für gemischten Chor geschrieben, wir haben das jetzt auf den Männerchor umgemünzt", erklärt der 25-Jährige, der das Repertoire weiter auffrischen will. "Wir wollen vielleicht demnächst auch etwas in die Popschiene reingehen", sagt Rainer Schild und kündigt das nächste Lied an. Die Sänger stimmen bereitwillig ein. Im Roßlauer Männerchor gibt der mit Abstand Jüngste den Takt vor.