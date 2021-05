200 Euro pro Quadratmeter in der Stadt, 80 auf dem Land

Diese anderen Wege führen oft auf das Land. So wie im Fall von Caro Bruns und Daniel Lindner, die seit zwei Jahren zusammenwohnen. Sie hätten sich auch vorstellen können, in Magdeburg zu bleiben, aber: "Da würden wir um die 200 Euro pro Quadratmeter beim Grundstückskauf bezahlen", sagt Lindner. "Das können wir uns einfach nicht leisten, auch, weil wir gerne ein etwas größeres Grundstück hätten." Sprich: In jedem Fall größer als die 500 Quadratmeter, die in vielen Baugebieten mittlerweile Standard sind.

Deshalb schaute sich das Paar im Umland um – und wurde fündig: in der Börde, genauer gesagt in Groß Santersleben, einer kleinen Ortschaft mit etwas mehr als 1.000 Einwohnern, gut 20 Autominuten von der Landeshauptstadt entfernt.

Dort sollen unweit der A14 mehrere Grundstücke entstehen, abgesteckt sind sie bereits. Auch Bruns und Lindner haben ihre Wahl schon getroffen. 80 Euro kostet hier der Quadratmeter, deshalb wollen sie sich auch ein etwas größeres Grundstück leisten: 1.200 Quadratmeter soll es haben.

Bildrechte: MDR/Daniel George Die größte Hürde ist die Finanzierung. Aber wir geben alles dafür, dass es noch klappt. Caro Bruns

"Hier sind die Preise eher erschwinglich", sagt Lindner. Aber auch unabhängig vom Preis sehen sie Vorteile vom Leben auf dem Land, denn: "Das Leben in der Stadt", sagt Daniel Lindner, "haben wir sowieso etwas satt." Der Lärm, der Trubel, die ständige Parkplatzssuche, all das. "Wir arbeiten viel", so Lindner. Und: "Wenn wir dann nach Hause kommen, ist die ländliche Idylle genau das Richtige."