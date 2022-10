Wer eine Straftat unter Drogen- oder Alkoholeinfluss oder wegen einer psychischen Erkrankung begeht, kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit in den sogenannten Maßregelvollzug. Ist das der Fall, hat das Gericht einen Zweifel an der Schuldfähigkeit des Täters festgestellt.

Bei der Unterbringung dieser Menschen steht dann eine Therapie im Fokus, die in Sachsen-Anhalt in zwei Einrichtungen erfolgen kann: In Uchtspringe im Landkreis Stendal werden Menschen mit psychischen Erkrankungen therapiert. In den Maßregelvollzug in Bernburg im Salzlandkreis kommen Menschen, die eine Straftat unter Alkohol- oder Drogeneinfluss begangen haben.