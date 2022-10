Mehr Platz durch Doppelbelegung

Der 44-Jährige schließt eine vergitterte Glastür auf, die zu einem Flur führt. Auf der Hälfte der Strecke steht eine Lichtschranke, die metallische Gegenstände erkennt. Am Ende rechts gelangt man dann in einen Teil der Wohnbereiche. Wer in Bernburg landet, hat eine Straftat begangen, die in Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogeneinfluss steht. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Björn Bühler erzählt, dass sie die vielen Patienten hier nur unterbringen konnten, weil sie Einzelzimmer doppelt belegt haben. Uchtspringe habe es da schlimmer getroffen. Dort mussten Besucherräume umgebaut werden, um der Lage Herr zu werden, sagt er. "Das sind natürlich schon Maßnahmen, die einschränkend sind. Denn diese Räume stehen für die Freizeitgestaltung und Kontakte mit Besuchern dann nicht zur Verfügung."

Mehr Straftaten unter Drogeneinfluss

Dass so viele Patienten überhaupt bei ihm im Maßregelvollzug sind, liegt laut Bühler daran, dass zum einen mehr Straftaten in Sachsen-Anhalt unter Drogeneinfluss begangen werden.

Es liege aber auch daran, dass Täter wüssten, wie sie dies oft zu ihrem Vorteil nutzen könnten. Denn die Aussagen dieser würden berücksichtigt: "Ich kann sagen: 'An meinem Kilo Kokain habe ich gut verdient.' Dann komme ich ins Gefängnis. Ich kann auch sagen, ich habe aber auch jeden Tag drei Gramm für mich gebraucht. Dann landet man mit großer Wahrscheinlichkeit im Maßregelvollzug", so der ärztliche Direktor. Laut Bühler ist der Maßregelvollzug nicht so streng wie die Justizvollzugsanstalt. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Laut Bühler sind die Bedingungen im Maßregelvollzug nicht so streng wie in der Justizvollzugsanstalt. "Insofern gibt es durchaus eine Menge Untergebrachte, die ihr Aussageverhalten bei Gericht entsprechend ausrichten", sagt er.

Patienten sollen therapiert und gesichert werden

In den Therapiestunden erstellen die Patienten auch Dinge, die auf Märkten verkauft werden. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Vorbei am Sportplatz geht es zum nächsten Gebäude. Eine Gruppe von zwanzig Mann trainiert hier Fußball. Bühler ist auf den Weg zu den Therapieräumen. Wieder muss er mehrere vergittere Türen auf- und zuschließen.



Patienten sind aktuell wenige auf den Gängen zu sehen – und falls doch, wird von beiden Seiten freundlich gegrüßt. Bernburg hat zwei Aufgaben, wie Bühler es erklärt – zum einen das sichere Verwahren und zum anderen eine Besserung in Bezug auf den Alkohol- und Drogenkonsum zu erreichen.

Die Musiktherapie ist laut Bühler die, die am besten von den Patienten angenommen wird. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Die Therapieräume liegen nebeneinander und sehen aus wie ganz normale Werkräume oder Musikzimmer in der Schule. "Wer will, kann hier auch seinen Hauptschulabschluss nachholen", sagt Bühler mit einem leichten Lächeln. Und tatsächlich – in einem der Räume wird gerade eine Prüfung geschrieben. Man vergisst kurz, dass das hier eigentlich ein Gefängnis ist.

Neue Wohnbereiche sollen temporär entlasten

Doch sobald bei Tageslicht die sechs Meter hohen Zäune vor einem stehen, weiß man wieder, wo man ist. Der ärztliche Direktor zeigt, wie gerade versucht wird, mit dem großen Andrang umzugehen. Eine Wiese wird von mehreren Baggern abgetragen. Ein zusätzlicher Zaun wird errichtet, damit Bauarbeiter und Patienten nicht in Kontakt kommen. Hier sollen neue Wohnbereiche mit 30 Betten entstehen.



Doch für Bühler ist das nur eine kurzzeitige Entlastung. Und die Baumaßnahmen werden erst 2024 abgeschlossen sein, berichtet er. "Der Anbau an sich kann schon deshalb nicht ausreichend sein, weil er nur mittelfristig zur Verfügung steht. Wir können jetzt nicht die die nächsten zwei oder drei Jahre die Warteliste beliebig erweitern." Durch neue Wohnbereiche sollen 30 neue Plätze entstehen. Diese sind erst ab 2024 verfügbar. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Wer aktuell gerichtlich in den Maßregelvollzug kommt, wird auf eine Warteliste gesetzt. Das Sozialministerium rechnet damit, dass bis 2026 zirka 670 Plätze im Maßregelvollzug in Sachsen-Anhalt gebraucht werden. Aus diesem Grund wird nicht nur in Bernburg angebaut, sondern auch im Maßregelvollzug in Uchtspringe.

Andere Bundesländer auch überbelegt

Alternativ Patienten in andere Bundesländer abzugeben, ist nicht möglich. Bühler erklärt, dass aktuell alle Bundesländer das gleiche Problem hätten. Ein Antrag laufe daher oft ins Leere.