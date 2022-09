Maßregelvollzug Bernburg Nach Flucht: Gefährlicher Drogendealer kehrt freiwillig zurück

Am Donnerstag war ein Drogendealer aus dem Maßregelvollzug in Bernburg entkommen. Am Montagmittag schließlich ist der 26 Jahre alte Clemens N., dessen Gefährlichkeit die Einrichtung als "hoch" einschätzt, freiwillig zurückgekehrt. Über die Gründe seiner Flucht wollte er keine Auskunft geben.