Im Zuge der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel in Magdeburg hat die Landesregierung heute grünes Licht für den Bau der beiden Baustellen-Zufahrten an der Landesstraße 50 gegeben. Das sei ein wichtiger Schritt für die Erschließung des High-Tech-Parks südwestlich der Landeshauptstadt, auf dem die beiden Halbleiter-Fabriken des US-Konzerns gebaut werden sollen, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) im Anschluss an die Kabinettssitzung in Bismark (Altmark). Nach ihren Worten werden die Kosten für die Baustellen-Zufahrten bei knapp sechs Millionen Euro liegen.