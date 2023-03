Bei Verkehrsunfällen in Sachsen-Anhalt sind 2022 besonders viele Seniorinnen und Senioren ums Leben gekommen, die 75 Jahre oder älter waren. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der Todesopfer in dieser Altersgruppe laut Innenministerium fast verdreifacht. Sie stieg von 13 auf 41 an. Dabei war etwa ein Drittel auf dem Fahrrad oder Pedelec und ein Viertel zu Fuß unterwegs. Laut Innenministerium waren die Seniorinnen und Senioren in mehr als drei Viertel der Fälle selbst die Verursacher von Unfällen.