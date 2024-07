Auch in Paris wird wieder gekämpft um Gold, Silber und Bronze und jede dieser Medaillen hat eine ganz eigene Geschichte. So leicht es manchmal wirkt, wenn Edelmetall erkämpft wird, so lang und beschwerlich ist der Weg genau dorthin. Tausende Trainingsstunden, tausende Trainingskilometer investieren die Sportlerinnen und Sportler, um sich diesen Medaillentraum zu erfüllen. Bis dahin sind dann ganz sicher zahlreiche Tränen schon vorher vergossen wurden, in den Momenten, in denen es nicht lief, in denen alles verloren schien, Wettkämpfe missglückten.

Genauso war es zum Beispiel im Jahr 2008 für die beiden Kanurennsportler Conny Waßmuth und Andreas Ihle vom SC Magdeburg. Es war ein Jahr voller Höhepunkte und Tiefschläge für die beiden, die Ende des Jahres 2008 zu Sachsen-Anhalts Sportlern des Jahres gewählt wurden. Für die Olympiateilnahme hatten sie alles getan. In der ganzen Welt wurde an der Form gearbeitet. Im Winter in den Bergen um St. Moritz in der Schweiz wurde auf Ski an der Ausdauer gearbeitet. In Trainingslagern in den USA unweit von Los Angeles und in Spanien wurden hunderte Kilometer auf dem Wasser zurückgelegt, um in Form zu sein für die Olympiaqualifikationen.