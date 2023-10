D i e beschuldigte GMS Dr. Jung GmbH aus Hamburg sieht sich nicht in der Verantwortung. Geschäftsführer Rainer Arenz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, man habe sich an die öffentliche Ausschreibung des Auftraggebers gehalten.

Laut Arenz hieß es dort, dass die Struktur und der Aufbau der vorhergehenden Sachsen-Anhalt-Monitore beizubehalten sei. "Nach unserer Ansicht wird durch die öffentliche Vergabe eine Leistung im Sinne des Werknutzungsrechtes vergeben", so der Geschäftsführer. Damit würden die Nutzungsrechte an der Arbeit an den Auftraggeber übergehen, in diesem Fall die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, so Arenz. Die volle Verantwortung liege also bei der Landeszentrale für politische Bildung, die den Sachsen-Anhalt-Monitor ausgeschrieben habe, ohne vorher zu klären, bei wem die Rechte der Texte der Vorgängerversionen lägen.