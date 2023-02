Der FDP-Politiker stellte klar, dass es das Ticket nur in digitaler Form geben werde – und zwar per App oder mittels einer Chipkarte. Lediglich für eine Übergangszeit bis Jahresende solle es möglich sein, zusätzlich einen Gültigkeitsnachweis in Papierform einzusetzen. "Das Deutschlandticket überführt die ÖPNV-Strukturen in die digitale Zeit, sagte Wissing. Er sprach von einem "Einführungspreis von 49 Euro" und erklärte, die künftige Preisentwicklung werde auch von der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer abhängen.