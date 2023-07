Android hat den Fehler in seinem neuesten Update bereits behoben. Die Leitstelle des Burgenlandkreises appelliert deswegen an alle Handybesitzer mit Android-Betriebssystem, das bereitgestellte neue Update zu installieren. "Nur so können wir die Zahl der Fehlanrufe in der Leitstelle reduzieren", betont David Abram, Disponent in der Leitstelle des Burgenlandkreises.