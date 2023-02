Aus der SPD kamen unterdessen Forderungen, Notrufe auch bei Stromausfällen zu ermöglichen. Mobilfunknetzbetreiber müssten ihre Technik auch bei einem längeren Stromausfall in Betrieb halten können und so für Notrufmöglichkeit sorgen, erklärte die SPD-Landtagsfraktion. Rüder Erben, innnepolitischer Sprecher der Fraktion, forderte dabei mehr Basisstationen, die mit Notstrom versorgt werden können. Es könnten auch Batteriesysteme in Verbindung mit Photovoltaikanlagen oder Brennstoffzellen eingesetzt werden, hieß es.