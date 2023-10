In Halle und Magdeburg ist die Zahl der Berufspendler im ersten Halbjahr 2022 gestiegen. Das teilte das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) am Donnerstag mit. Zum Stichtag waren demnach in Magdeburg unter den 109.600 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 44.800 Pendler, die nicht in der Stadt wohnten.