Wer endlich einmal Polarlichter am Himmel tanzen sehen will, muss sich nicht auf eine weite und teure Reise in den Norden machen. Aktuell ist das faszinierende Phänomen auch in Sachsen zu sehen. Stefan Schwager von der Sternwarte Riesa hat die vergangene Nacht von 21 Uhr bis 2 Uhr im Freien verbracht und Polarlichter beobachten können, "wie seit 2003 nicht mehr".