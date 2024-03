Bei der Verkehrsüberwachung von Lkw und Bussen hat die Polizei in Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche bei fast der Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge Verstöße festgestellt. Mehr als 100 Polizistinnen und Polizisten überprüften an den verschiedensten Orten im Land insgesamt 395 Fahrzeuge des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs. Bei 168 Fahrzeugen, also 43 Prozent, gab es Beanstandungen. Die meisten Verstöße betrafen nichteingehaltene Lenk- und Ruhezeiten (135), gefolgt von der falschen Bedienung des Tachographen (118) und technischen Mängeln an den Fahrzeugen (44). 22 Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.