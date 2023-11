Bildrechte: dpa

Polizei in Sachsen-Anhalt Verstärkte Kontrollen von Bussen und Lkw

06. November 2023, 06:33 Uhr

Die Polizei will in dieser Woche in Sachsen-Anhalt verstärkt Lkw und Busse kontrollieren. Initiator ist der Verein Roadpol. Er hat bereits mehrere Kontrollwochen in diesem Jahr durchgeführt.