Kein Hackerangriff Ausgefallener Polizeinotruf in Sachsen-Anhalt: Softwarefehler als Ursache

11. Februar 2024, 10:25 Uhr

In einigen Teilen Sachsen-Anhalts ist der Polizeinotruf am vergangenen Mittwoch gestört gewesen. Die Störung konnte noch am gleichen Tag beseitigt werden. Nun ist die Ursache gefunden. Laut Innenministerium ist es einen Softwarefehler gewesen. Es werde an einem Update gearbeitet, das die Wiederholung des Fehlers verhindern soll.