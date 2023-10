Im vergangenen Jahr seien insgesamt 561 Menschen behandelt worden. 366 seien neu im Zentrum aufgenommen worden, darunter 167 Minderjährige, so Katcheishvili. 110 Personen hätten neben der psychischen Erkrankung besondere Schutzbedarfe nach der EU-Aufnahmerichtlinie gehabt, seien also alleinerziehend oder schwanger, körperlich krank oder höheren Alters gewesen. In 80 Prozent sei die Mithilfe eines Sprachmittlers nötig gewesen.