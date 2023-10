Der Rettungsdienst in Sachsen-Anhalt muss einer gesetzlichen Vorschrift zufolge innerhalb einer Frist von zwölf Minuten am Einsatzort sein. In jedem fünften Fall im vergangenen Jahr hat das allerdings nicht funktioniert. Das hatten Zahlen gezeigt, über die MDR SACHSEN-ANHALT im Mai dieses Jahres berichtete. Demnach kamen die meisten Rettungswagen in den Landkreisen Börde, Saalekreis und Anhalt-Bitterfeld innerhalb der vorgeschriebenen Frist ans Ziel.