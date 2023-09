Rettungsdienste DRK Sachsen-Anhalt sieht Reformpläne des Bundes positiv

Hauptinhalt

Der Rettungsdienst in Deutschland soll grundlegend reformiert werden. Den Vorschlägen einer Kommission zufolge soll es künftig nur noch eine Leitstelle für etwa eine Million Einwohner geben. Zudem sollen Patienten nicht mehr so oft automatisch ins Krankenhaus kommen. Das DRK in Sachsen-Anhalt begrüßte die geplanten Reformen grundsätzlich.