In Ditfurt im Landkreis Harz sind am Donnerstag vier Pferde aus schlechter Haltung befreit worden. Wie der Landkreis mitteilte, hat die Polizei Halberstadt in Zusammenarbeit mit dem Veterinäramt nach anonymen Hinweisen aus der Bevölkerung am Vormittag zwei Objekte im Ort durchsucht. Dabei seien die vier Tiere unter tierschutzwidrigen Umständen vorgefunden worden.