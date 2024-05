Seit 2010 nimmt die bewirtschaftete Fläche je Betrieb in Deutschland zu. Denn während die Zahl der Betriebe sinkt, bleibt die landwirtschaftlich genutzte Fläche in etwa gleich. In 2023 sind rund 255.000 Betriebe in der Landwirtschaft tätig. Im Jahr 2010 waren es noch 299.000 Betriebe. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Beschäftigten. In Sachsen-Anhalt ging ihre Zahl in zehn Jahren um 13 Prozent zurück.