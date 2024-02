Gefeiert wurde am Sonntag auch in mehreren anderen Städten, so in Aschersleben. Auch in Dessau-Roßlau gab es einen Festzug, zum insgesamt 25. Mal setzte er sich pünktlich um 11:11 Uhr in Bewegung. Nach Angaben einer MDR-Reporterin waren mehr als 60 Bilder und Motivwagen zu sehen. Zwei Stunden lang zog der bunte Umzug gestern durch die Innenstadt. Zum Abschluss gab es eine Party auf dem Markt. Tausende säumten kostümiert die Straßen.