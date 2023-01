Die Sozialgerichte in Sachsen-Anhalt stecken in einem Bearbeitungsstau. Der Sprecher des Landessozialgerichtes in Halle, Thomas Harks, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, noch immer müssten in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau Altfälle von 2018 und 2019 geprüft werden.